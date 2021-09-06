Полиция прервала матч Аргентины и Бразилии из-за не прошедших карантин игроков

Матч между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года был прерван появившейся на поле бразильской полицией из-за не прошедших карантин игроков. Об этом сообщает TYC Sports.
Сборная Аргентины покинула поле по ходу матча
На десятой минуте произошла потасовка между аргентинскими игроками и членами тренерского штаба соперника. Причиной стало появление на поле бразильских полицейских и представителей министерства здравоохранения страны. Это не устроило аргентинскую команду, и игроки приняли решение уйти в подтрибунное помещение. На тот момент счет во встрече был 0:0.
Футболистов заподозрили в обмане властей Бразилии
Встреча была прервана из-за нарушения протокола по коронавирусу. Бразильская сторона заявила, что четверо аргентинских игроков из Английской премьер-лиги (АПЛ) — Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро — не прошли 14-дневный карантин и не могут принимать участие во встрече. Футболисты якобы обманули бразильские власти в том, что не посещали Англию в последние дни, хотя все они играют в английских клубах: Мартинес и Буэндиа — в «Астон Вилле», Ромеро и Ло Чельсо — в «Тоттенхэме».
Руководитель бразильского агентства по санитарному надзору (Anvisa) Антонио Барра Торрес рассказал, что представители его ведомства решили спровоцировать остановку матча из-за безответственности игроков соперника. По его мнению, им следовало заранее предупредить организаторов матча о своем вранье.
Месси попытался разрешить конфликт
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился к бразильской стороне после ухода его команды с поля. Пока аргентинцы находилась в раздевалке, он надел манишку фотографа и вышел к игрокам соперника. Футболист спросил, почему организаторы матча решили сообщить о том, что четыре аргентинца не прошли 14-дневный карантин во время матча, хотя сборная страна прибыла в Сан-Паулу несколько дней назад.
Согласился с Месси и главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. Он заявил, что решено несправедливо, так как игроки готовились ко встрече.
Аргентинские игроки признались в нарушении
Ассоциация футбола Аргентины признала, что Мартинес, Буэндиа, Чельсо и Ромеро нарушили коронавирусные правила при въезде в Бразилию. Сами игроки также подтвердили, что были в Великобритании до въезда в Бразилию. При этом глава футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа посчитал, что его подопечные соблюдали медицинский протокол.
Матч перенесли на неопределенный срок
После 50 минут разбирательств было принято решение остановить встречу. В Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) заявили, что обратятся в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу переноса матча. Судья и комиссар матча представят отчет в дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам. Отмечается, что санкции по поводу поведения обеих сторон будут принимать в международной федерации, так как отборочные матчи чемпионата мира — это соревнования под эгидой ФИФА.