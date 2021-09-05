Матч между Аргентиной и Бразилией перенесли

Матч между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отбора ЧМ-2022 перенесли

Матч между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года приостановлен и не будет продолжен 5 сентября. Об этом сообщается в Twitter Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL).

Организация обратится к Международной федерации футбола по поводу переноса матча. Отмечается, что санкции будут принимать в международной федерации.

Встреча, проходящая в Сан-Пауло, была приостановлена на десятой минуте после потасовки между аргентинскими игроками и членами тренерского штаба соперника. На момент приостановки счет во встрече был 0:0.

Бразильская сторона заявила, что четверо аргентинских игроков из Английской премьер-лиги (АПЛ) — Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро — не прошли карантин и не могут принимать участие во встрече, и вызвала полицию. В результате сборная Аргентины приняла решение уйти с поля.

