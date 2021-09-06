Депутат Рады назвал Лукашенко подонком из-за приговоров Колесниковой и Знаку

Вынесенные судом приговоры членам Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку демонстрируют трусость режима Александра Лукашенко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, белорусские власти боятся утратить контроль и потому сажают в тюрьму всех несогласных. «Лукашенко — подонок и трус, и еще раз об этом нам напоминает. Беларусь будет свободной! Жыве Беларусь!» — сказал Гончаренко и пожелал Знаку и Колесниковой скорейшего освобождения.

Ранее приговоры Колесниковой и Знаку осудили в Европейском союзе (ЕС). В заявлении внешнеполитической службы союза отметили, что Брюссель считает предъявленные белорусским оппозиционерам обвинения необоснованными. Также ЕС призвал белорусские власти освободить из-под стражи всех политических заключенных, а это около 650 человек, которые сидят в тюрьме только за попытку отстоять свои законные права.

6 сентября Колесникова и Знак были приговорены судом к 11 и 10 годам лишения свободы по делу о заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Приговор был оглашен публично, несмотря на то что дело рассматривалось в закрытом режиме. Защита оппозиционеров заявила о несправедливости приговоров и намерена их обжаловать.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия обязана выжить и стать такой же свободной и демократической, как Украина. По словам политика, белорусский народ, его вера, культура, язык и искусство — сильнее, чем любое правительство.