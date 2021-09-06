Раскрыты детали конфликта заключенных во взбунтовавшейся колонии Амурска

Заключенные в колонии Амурска могли убить осужденных за их сотрудничество с оперативниками

Во время бунта в хабаровской исправительной колонии строгого режима №14 (ИК-14) двух заключенных могли убить из-за их сотрудничества с оперативниками. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Один из убитых в колонии Амурска был рецидивистом и считался «положенцем» (вор в законе, один из самых главных в колонии). Первый раз он был осужден в 19 лет за убийство жителя Камчатки и полицейского, а также серию краж. В ИК-14 Амурска он отбывал наказание сроком 26 с половиной лет за хищение оружия, грабеж, двойное убийство и два побега из-под стражи.

Вторым заключенным, погибшим в результате драки в хабаровской ИК-14, оказался бывший фитнес-тренер Артем Ефин. Он был осужден за вымогательство, разбой и угрозу убийства. Артем Ефин был правой рукой убитого «положенца». Во время бунта их до смерти забили ножками от табуреток. Предположительно, таким образом над мужчинами расправились за сотрудничество с оперативниками. Еще четверо пострадавших остаются в больнице в критическом состоянии.

В настоящее время в ИК-14 в Амурске работают сотрудники краевого аппарата управления, прокуратуры региона, следственных органов, проверяются записи с камер видеонаблюдения. В учреждение прибыли начальник аппарата управления генерал-майор внутренней службы Юрий Дорохин и представители общественной наблюдательной комиссии края.

В Хабаровский край также была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России.

Ранее, 5 сентября, сообщалось о бунте в хабаровской колонии строгого режима ИК-14 после конфликта между заключенными, сотрудничающими с администрацией, и заключенными, живущими по воровским «понятиям». Погибли два человека, четверо получили ранения.