Десять дней просидевшая в подвале маньяка россиянка рассказала о своем заточении

Россиянка Елизавета Бабикова, которая десять дней просидела в подвале маньяка, рассказала о своем заточении. Об этом во вторник, 7 сентября, пишет «Комсомольская правда».

По словам 23-летней девушки, она договорилась с похитителем пообщаться в ресторане. Мужчина приехал к дому, забрал ее на машине, а потом достал нож и, используя наручники и трос, «обездвижил и отвез в гараж».

В место заточения маньяк наведывался один-два раза в день. Выглядел он при этом всегда одинаково: в закрытой одежде и в балаклаве. «Его лицо до конца рассмотреть не смогла. В первый день, когда он был без балаклавы, большую часть лица закрывала борода», — рассказала Елизавета.

Все десять дней она провела в подвале его гаража прикованная наручниками. Там, по словам девушки, было еще два помещения.

В ее комнате было все для «проживания»: кровать, ванная, туалет, кухня с электрической плитой, столом и холодильником. «Там были сделаны теплые полы, поставлена батарея, проведено телевидение, стояла видеокамера, которая охватывала всю территорию комнаты», — отметила Бабикова.

Жительница Нижнего Новгорода Елизавета Бабикова пропала 24 августа. 3 сентября ее нашли следователи в гараже в Приокском районе. Уже на следующий день, 4 сентября, похитителя — 39-летнего Сергея Свешникова — задержали.

Возбуждено уголовное дело статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия».