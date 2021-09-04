Появились кадры допроса подозреваемого в похищении 23-летней девушки россиянина

Следственный комитет опубликовал первые кадры допроса подозреваемого по делу о похищении девушки в Нижегородской области. Видеозапись опубликована на официальном сайте регионального Следственного управления.

39-летнего Сергея Свешникова задержали 3 сентября. По версии следствия, в конце августа он похитил 23-летнюю Елизавету Бабикову и все это время насиловал в подвальном помещении.

2 сентября следователи и криминалисты СКР обнаружили пленницу в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. На данный момент возбуждено уголовное дело по пунктам «в, г» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия»)