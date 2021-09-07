В «Аэрофлоте» рассказали об отстранении отказавшихся делать прививки пилотов

Представитель «Аэрофлота» Демин: пилотов отстранили от работы после отказа от прививок

В «Аэрофлоте» заявили об отстранении от работы шести пилотов, отказавшихся делать прививки от коронавируса. Об этом рассказал РБК представитель авиакомпании Михаил Демин, ссылаясь на письмо Шереметьевского профсоюза летного состава, адресованное генеральному директору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову.

По его словам, шесть непривитых пилотов в разное время отстранили от работы и отправили в отпуск без сохранения зарплаты. Всего в компании работают 2,3 тысячи пилотов.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов заявил, что в авиакомпании провели информационную работу среди персонала насчет профилактики COVID-19, как предписал Роспотребнадзор, в итоге 84 процента сотрудников привились. В профсоюзе отметили, что никто не обязывал работодателя применять такие меры и отстранять пилотов.

По словам Дельдюжова, в профсоюз обратились около десяти летчиков, которых начали отстранять от работы с 16 августа. При этом непривитых бортпроводников и специалистов технического департамента от работы не отстраняют.

Ранее «Аэрофлот» и грузовая авиакомпания AirBridgeCargo приостановили полеты над Афганистаном. Новые ограничения коснутся двух рейсов — в Дели и Бангкок, и будут действовать до «нормализации обстановки» в Афганистане.

