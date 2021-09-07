Россиян предупредили о возможном дефиците холодильников и кондиционеров

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), куда входят Electrolux, DeLonghi, Gorenje, Ariston, Miele, предупредила главу Минэкономразвития Максима Решетникова о возможном дефиците холодильников и кондиционеров в России из-за усложнившихся правил ввоза хладагентов, усиливающих парниковый эффект. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее письмо.

Как указывают в письме его авторы, с июля 2021 года для части импортеров стал невозможен ввоз хладагентов и содержащей их техники. Фактически на импорт была установлена квота, однако в законодательстве это никак не закреплено. Импортеры, не успевшие оформить разрешение до июля 2021 года, не могут ввести свою продукцию к началу 2022 года, что приведет к их «значительным убыткам», отмечают в РАТЭК.

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РАТЭК попросила Минэкономразвития указать Минприроды, подведомственный которому Росприроднадзор выдает разрешения на импорт, «на недопустимость введения ограничения на ввоз» хладагентов, так как на это нет «легитимных правовых актов».

В пресс-службе Минэкономразвития изданию сообщили, что получили обращение РАТЭК, однако уточнили, что эта тема находится в компетенции Минпромторга, куда и было перенаправлено письмо. В Минпромторге ответили, что «на данный момент риски для производств, использующих хладагенты, отсутствуют», и пояснили, что вопросы формирования и контроля исполнения квот находятся в компетенции Минприроды и Росприроднадзора. В свою очередь, в пресс-службе Минпромторга сообщили, что получили письмо РАТЭК и прорабатывают данный вопрос.

Ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов объяснил неизбежность дефицита автоэлектроники в России по крайней мере до конца текущего года. По его словам, до конца 2021-го ситуация в полной мере не разрешится. Говоря о производителях чипов, которые нужны, в том числе, для разных систем в автомобилях, Удалов указал, что сейчас производители полупроводников больше ориентируются на бытовую технику и компьютеры. Однако в автопроме ситуация сложнее.