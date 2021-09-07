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Россияне стали реже вкладываться в московскую недвижимость

РБК: в Москве с конца 2020 года на 17% упал спрос инвесторов на жилье в новостройках
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В первые шесть месяцев 2021 года в Москве почти на 17 процентов по сравнению со вторым полугодием 2020-го сократился инвестиционный спрос на столичные новостройки. Эксперты по недвижимости связывают тенденцию с ростом цен на жилье и увеличением бюджета сделок за последний год на 40 процентов. Данные приводит РБК со ссылкой на представителей ЦИАН и Est-a-Tet.

В первом полугодии 2020 года в Москве частные инвесторы оформили 4,8 тысячи сделок покупки жилья на первичном рынке (около 790 ежемесячно), во втором полугодии 2020-го, в разгар пандемии коронавируса, 8,2 тысячи (1,4 тысяч в месяц). Уже в первом полугодии 2021-го, по данным аналитиков ЦИАН, россияне стали значительно реже вкладываться в квартиры в новостройках, по итогам июля число оформленных покупок составило 6,8 тысячи (1,1 тысяч в месяц). К инвестиционным сделкам риелторы относят приобретение двух и более квартир в одном жилом комплексе.

«В июле 2021 года, после обновления условий по льготной ипотеке и на фоне стремительного роста цен, инвестиционный спрос сократился. За месяц было заключено всего 500 инвестиционных сделок. В целом в последние месяцы инвестиционный спрос сокращается, так как цены на новостройки за год выросли на треть. Это увеличило порог входа для инвесторов, а также снизило их уверенность в том, что цены могут еще сильнее увеличиться», — говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

В компании Est-a-Tet долю инвесторов в сделках с новым жильем оценивают в 17 процентов. Пиковое значение показателя в 33 процента пришлось на второй квартал 2020 года. Средняя стоимость сделки на столичном рынке недвижимости комфорт-класса за год выросла c 5 до 7 миллионов рублей, отмечают риелторы. Стоимость одного квадратного метра жилья поднялась на 36 процентов в комфорт-классе и на 34 процентов в квартирах класса «бизнес», а доля лотов до пяти миллионов рублей в общем объеме первичного предложения упала за последние 12 месяцев с 3,8 до 0,7 процента. Наиболее востребованы у инвесторов однокомнатные лоты.

Крупные девелоперы Москвы и Санкт-Петербурга нашли новые подходы для сохранения спроса на квартиры и прибыли в условиях ужесточения программы льготной ипотеки. С июля 2021 года покупателям уже начали предлагать кредиты на жилье без первоначального взноса, а также компактные по площади и соответственно более бюджетные лоты.

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