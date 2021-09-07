Российские самолеты получат «Касатку»

Российские военные и гражданские самолеты получат поисково-прицельный комплекс «Касатка». Элементы системы, предназначенной для разведки, спасательных операций и экологического мониторинга, уже размещаются на российских самолетах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова исполнительного директора научно-производственного предприятия «Радар ммс» Ивана Анцева.

По словам представителя предприятия, Министерство обороны России несколько лет работает с «Радар ммс» в качестве заказчика. Элементы системы «Касатка» уже установлены на самолетах оборонного ведомства, заявил Анцев.

Также «Касатка» используется на гражданском рынке. Комплекс применяют в логистических операциях, для геологической разведки и мониторинга поверхности земли. Эффективность разработки «Радар ммс» смогли оценить в геологоразведочных компаниях и МЧС России, добавил Анцев.

Комплекс «Касатка» предназначен для обнаружения подводных и надводных объектов, поисково-спасательных операций, экологического мониторинга. Система построена на принципах модульности и открытой архитектуры, что позволяет адаптировать «Касатку» к различным носителям.

По словам представителя «Радар ммс», в комплекс «Касатка» внедряют алгоритмы искусственного интеллекта, которые делают систему самообучаемой. Это дает возможность максимально быстро распознавать и классифицировать обнаруженные объекты.

Ранее представитель концерна «РТИ Системы» рассказал о возможностях российских радиолокационных станций (РЛС) обнаруживать американские стелс-самолеты. По словам генерального директора концерна, загоризонтная станция «Контейнер» может заметить малозаметные самолеты B-2B и F-35 Lightning II.