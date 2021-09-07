Дочь российского олигарха разозлила британских соседей планом застройки деревни

Дарина Коган, дочь российского олигарха и миллиардера Валерия Когана, разозлила соседей по деревне Котсуолдс в Великобритании после обнародования планов о застройке местности. Об этом пишет издание Daily Mail. Коган разослала местным жителям брошюру, в которой говорится о планах «освежить и оживить район» строительством более двух десятков домов.

Деревня Котсуолдс находится на юго-западе Англии в графстве Глостершир и считается одним из самых живописных мест страны. Муж Дарины Коган Мартин Беллами купил особняк в 2020 году за 9,25 миллиона фунтов стерлингов (935 миллионов рублей) и въехал в него вместе с женой. Жители деревни рассказали, что видели их несколько раз за все время, потому что пара часто добирается до места жительства на вертолете.

В августе местные жители обнаружили в своих почтовых ящиках брошюру от имени Коган с предложением «освежить» деревню. Согласно плану, на территории Котсуолдса могут появиться 24 новых дома, фруктовый сад, площадка для игры в крикет и строение для проведения свадеб и вечеринок.

«Эти планы разрушат естественную и спокойную жизнь деревни. Вместо того, чтобы прогуливаться по полю с пасущимися овцами, мы окажемся заперты среди коттеджей», — сказала 64-летняя местная жительница Ким Пирсон. «Это огромный шок для всех нас. Мы хотим гулять с собаками и не желаем, чтобы деревня была забита грузовиками», — заявила соседка Сью Рассел.

В 2017 году внучка Валерия Когана Ирина отметила свадьбу с британцем Дэниелом Кэнвеем в лондонском отеле The Landmark London. На торжественном мероприятии выступили актер Антонио Бандерас, певцы Элтон Джон и Филипп Киркоров и другие знаменитости.

Валерий Коган занимает пост председателя наблюдательного совета аэропорта «Домодедово». Многие участники рынка называли его совладельцем аэропорта, но владелец «Домодедово» Дмитрий Каменщик отрицал эту информацию. В 2014 году Коган занял 41-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием в 2,5 миллиона долларов.