Назван украинский политик с наиболее высоким антирейтингом

Пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко возглавил список украинских политиков с наиболее высоким антирейтингом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По данным исследования, в случае проведения новых выборов президента республики за бывшего главу государства ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 45 процентов украинцев. Второе место в рейтинге антипатий заняла экс-премьер страны Юлия Тимошенко — 38 процентов, на третье место вышел сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 35 процентов.

Также около 24 процентов опрошенных назвали негодным к занимаемой должности действующего президента Украины Владимира Зеленского, бывшего премьер-министра страны Ярсения Яценюка таковым сочли 18 процентов респондентов.

В опросе приняли участие 2500 жителей старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Исследование проводилось в начале сентября 2021 года методом телефонного интервью. Его погрешность не превышает 2,3 процента.

Ранее стало известно, что негативные эмоции по отношению к Владимиру Зеленскому испытывают по меньшей мере треть украинских граждан. Сугубо положительно к главе государства относятся лишь 19,2 процента жителей. При этом 47,5 процента украинцев уверены, что личностные качества Зеленского не соответствуют занимаемой им должности, иначе считают 17,6 процента населения.