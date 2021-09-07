В Верховной Раде предложили признать ФСБ и Генштаб России террористами

Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве

В Раду внесли проект обращения к Совбезу ООН о признании ФСБ террористической организацией

В Верховную Раду Украины внесли проект постановления об обращении к Совету Безопасности ООН с предложением признать ФСБ и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России террористическими организациями. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Документ зарегистрировали депутаты из фракции сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» и группы «За будущее». Его текст пока не обнародован.

Ранее Служба безопасности Украины обвинила ФСБ России в попытке ликвидировать украинского военного специалиста, устроив взрыв в его автомобиле.

Как заявили в спецслужбе, разведка обезвредила российского агента, который по заданию ФСБ должен был убить эксперта, работавшего с перспективными образцами техники для вооруженных сил. Было возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и незаконном обороте взрывчатых веществ.