В Госдуме оценили новое правительство Афганистана

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий оценил новое правительство Афганистана. Он отметил, что после объявления «Талибаном» (террористическая организация запрещена в России) его состава, делать выводы пока преждевременно, передает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что необходимо проследить в динамике за дальнейшими шагами талибов и понять, как складывается ситуация. Он подчеркнул, что Россия выступает за обеспечение безопасности в регионе и надеется не допустить распространения террористической угрозы.

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«При этом Россия заинтересована в скорейшей стабилизации в Афганистане, в том, чтобы в этой стране как можно быстрее наступил мир и миновал гуманитарный кризис», — заключил Слуцкий.

Талибы объявили состав правительства 7 сентября сразу после сообщения об установлении контроля над Панджшерским ущельем, где сохранялся центр сопротивления новому режиму. Исполняющим обязанности премьер-министра станет Мохаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем назначен глава политофиса «Талибана» Абдул-Гани Барадар. Главой МИД Афганистана стал представитель руководства талибов Амир-Хан Моттаки. Должность министра обороны занял заместитель лидера «Талибана» Мохаммад Якуб.

Движение «Талибан» пригласило представителей России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара на официальную церемонию представления нового правительства Афганистана в Кабуле. Талибы отметили, что их лидер будет контролировать действия кабинета министров.

