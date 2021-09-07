Россияне ужаснулись кишащей тараканами квартире

В Пермском крае нашли жилье, которое заполнили сотни насекомых. Ужаснувшиеся кишащей тараканами квартире россияне поделились видео в паблике «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ» во «ВКонтакте».

Как рассказали авторы видео, квартира с антисанитарией находится в пермском селе Гамово. Кому принадлежит жилье, не уточняется. Журналисты permnews.ru выяснили, что хозяева не борются с насекомыми, которых уже можно встретитесь не только на мебели, но стенах и потолке.

«На кадрах видно, что тараканов так много, что они живут и на посуде, на шторах. Хозяева помещений не обращаются в санэпидемстанцию и не избавляются от насекомых, а продолжают их разводить», — сообщают в издании.

В июне 2021 года одного из жителей города Кольчугино Владимирской по решению суда лишили недвижимости из-за того, что он превратил ее в свалку мусора и развел слишком много кошек. Соседи неблагополучного жильца, у которого отключили электричество, воду и газ за неуплату, неоднократно жаловались в администрацию на невыносимую вонь, которая доносилась из той квартиры.