Афганцы нашли способ отличать талибов от грабителей

Афганцы призвали талибов ввести униформу, чтобы отличать их от грабителей

Жители Афганистана призвали лидеров «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) ввести для боевиков униформу, чтобы афганцы могли отличать их от грабителей. Об этом сообщает телеканал Ariana News.

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Ряд представителей общественности жалуется новому правительству на неспособность отличить талибов от преступников. По их словам, афганцы в Кабуле нередко сталкиваются с бандитами, которые выдают себя за членов террористической группировки, отбирая у мирных жителей их имущество. «В городе много вооруженных людей, и мы не знаем, кто принадлежит "Талибану", а кто нет, мы должны определять это по специальной одежде», — сообщил телеканалу житель Кабула.

В свою очередь официальный представитель группировки Забихулла Муджахид заявил, что безопасность в столице обеспечивают спецподразделения в военной форме. «Те, у кого нет формы, скоро либо покинут Кабул, либо им не будет позволено вмешиваться в поддержание порядка и жизни людей», — сказал Муджахид.

Представитель талибов подчеркнул, что за последние несколько дней боевики задержали около 50 человек по обвинениям в краже и домогательствах.

Ранее талибы задержали оператора афганского телеканала TOLOnews, освещавшего акции протестов в Кабуле. Вахид Ахмади снимал на камеру протестующих афганских женщин. У многих операторов конфисковали съемочную аппаратуру. Позже Ахмади отпустили.