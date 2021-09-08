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Афганцы нашли способ отличать талибов от грабителей

Афганцы призвали талибов ввести униформу, чтобы отличать их от грабителей
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Фото: Wali Sabawoon / AP

Жители Афганистана призвали лидеров «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) ввести для боевиков униформу, чтобы афганцы могли отличать их от грабителей. Об этом сообщает телеканал Ariana News.

Ряд представителей общественности жалуется новому правительству на неспособность отличить талибов от преступников. По их словам, афганцы в Кабуле нередко сталкиваются с бандитами, которые выдают себя за членов террористической группировки, отбирая у мирных жителей их имущество. «В городе много вооруженных людей, и мы не знаем, кто принадлежит "Талибану", а кто нет, мы должны определять это по специальной одежде», — сообщил телеканалу житель Кабула.

В свою очередь официальный представитель группировки Забихулла Муджахид заявил, что безопасность в столице обеспечивают спецподразделения в военной форме. «Те, у кого нет формы, скоро либо покинут Кабул, либо им не будет позволено вмешиваться в поддержание порядка и жизни людей», — сказал Муджахид.

Представитель талибов подчеркнул, что за последние несколько дней боевики задержали около 50 человек по обвинениям в краже и домогательствах.

Ранее талибы задержали оператора афганского телеканала TOLOnews, освещавшего акции протестов в Кабуле. Вахид Ахмади снимал на камеру протестующих афганских женщин. У многих операторов конфисковали съемочную аппаратуру. Позже Ахмади отпустили.

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