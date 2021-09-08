Задержаны соучастники укравших миллионы у дочери летчика Валерия Чкалова

Полиция в Бурятии задержала еще троих подозреваемых в мошенничестве против дочери Чкалова

Сотрудники уголовного розыска Москвы задержали еще троих подозреваемых в мошенническом хищении 23 миллионов рублей с банковского счета 82-летней пенсионерки, дочери Героя Советского Союза летчика Валерия Чкалова. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее неоднократно судимые мужчины были задержаны в Бурятии и вслед за своими сообщниками доставлены в Москву для проведения следственных действий. В настоящее время их заключили под стражу.

Ранее, 23 августа, сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов спецназа Росгвардии задержали троих подозреваемых в мошенническом хищении с банковского счета дочери Чкалова.

В настоящее время задержаны всего шестеро фигурантов. Дома у них изъяты деньги, телефоны, банковские карты.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что у дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова похитили 23 миллиона рублей. Средства со счета Ольги Валерьевны Чкаловой списали дистанционно. Аферисты две недели звонили пенсионерке и, представляясь сотрудниками службы безопасности банка и сотрудниками правоохранительных органов, убедили ее перевести на указанный ими счет ее сбережения, которые якобы пытаются похитить мошенники.