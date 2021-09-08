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Стало известно о наименее секретном задании ЦРУ

Politico: наименее секретное задание ЦРУ — заставить американцев ставить лайки в соцсетях
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Фото: Jason Reed / Reuters

В одном из офисов в штаб-квартире Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Лэнгли, округ Фэрфакс, штат Вирджиния, находится команда из десяти человек, которая трудится над наименее секретным заданием — сделать так, чтобы американцы лайкали управление в соцсетях. Об этом стало известно изданию Politico.

Журналисты отмечают, что ЦРУ постепенно наращивало свое присутствие в соцсетях с момента регистрации в Facebook и Twitter в 2014 году, а эта PR-кампания стала одной из самых необычных, креативных и противоречивых в федеральном правительстве. Ее цель — рассеять негатив в прессе и теории заговора, которые преследуют ЦРУ в течение многих лет.

Руководитель СММ-отдела ЦРУ Кэндис Брайант, проработавшая в агентстве около 17 лет, прокомментировала новую стратегию, суть которой можно объяснить фразой «демистифицируй, просвещай и затем нанимай на работу». По ее словам, целевая аудитория ЦРУ — все американские граждане.

В настоящий момент на агентство в Instagram подписаны около 400 тысяч пользователей, в Twitter у ЦРУ 3,2 миллиона подписчиков, в Facebook — около миллиона лайков. TikTok остается неосвоенным, так как американские власти считают, что сервис представляет риск для национальной безопасности из-за доступа к личным данным американцев.

Команда агентства также создала на YouTube проект «Люди ЦРУ» по типу популярного фотоблога «Люди Нью-Йорка», разработанного фотографом Брэндоном Стэнтоном. В своем проекте ЦРУ публикует видео о сотрудниках, чтобы показать разнообразие в организации и привлечь новые кадры. Однако после одного из таких роликов агентство столкнулось с критикой. В частности, бывший госсекретарь США Майк Помпео, возглавлявший ЦРУ в 2017-2018 годах, заявил, что агентство сейчас отдает приоритет либеральной повестке дня, а не национальной безопасности. «Когда я был директором ЦРУ, мы ценили в людях их таланты и навыки, а не расу или половую принадлежность», — заявил он.

С критикой в адрес проекта также высказался и создатель «Людей Нью-Йорка». По словам Стэнтона, каждый может представлять своих сотрудников, однако он предпочитает, чтобы при этом не использовали название его работы.

Несмотря на критические высказывание, представители ЦРУ считают, что их усилия в социальных сетях сыграли решающую роль в привлечении в агентство людей. Отмечается, что предстоящий набор станет третьим по величине за последнее десятилетие и будет включать в себя самый разнообразный кадровый резерв, в том числе людей с ограниченными возможностями.

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