В США нашли дом с хвостом дракона

В американском штате Миннесота продают особняк с хвостом и вращающейся башней. Зданию в США, которое носит название «Дом Дракона», ищут владельца с 2019-го, за два года его цена упала более чем на треть. Подробностями о необычном жилье поделилось издание New York Post.

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Чуть больше чем за полмиллиона (540 тысяч) долларов риелторы предлагают стать собственником диковинного здания на территории площадью более 16 акров (64 тысяч квадратных метров) в городе Сагино. У дома плоская крыша в форме гриба, с одной стороны которого расположена большая башня, а с другой — конструкция в виде изогнутого драконьего хвоста из трубы, которая служит дымоходом для дровяного камина в гостиной.

Поместье состоит из главного и гостевого дома, а также оранжереи и сарая, оборудованного для развлечений и занятий спортом. На участке есть ручей и мостик. Площадь основного дома составляет более 4600 квадратных футов (427 квадратных метров). В нем пять спален, четыре ванных комнаты, гардеробная. Здание возвели в 1988 году, изначально оно принадлежало известному американскому бизнесмену, владельцу автотранспортной компании.

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