В США нашли дом с хвостом дракона

В американском штате Миннесота продают особняк с хвостом и вращающейся башней. Зданию в США, которое носит название «Дом Дракона», ищут владельца с 2019-го, за два года его цена упала более чем на треть. Подробностями о необычном жилье поделилось издание New York Post.
Чуть больше чем за полмиллиона (540 тысяч) долларов риелторы предлагают стать собственником диковинного здания на территории площадью более 16 акров (64 тысяч квадратных метров) в городе Сагино. У дома плоская крыша в форме гриба, с одной стороны которого расположена большая башня, а с другой — конструкция в виде изогнутого драконьего хвоста из трубы, которая служит дымоходом для дровяного камина в гостиной.
Поместье состоит из главного и гостевого дома, а также оранжереи и сарая, оборудованного для развлечений и занятий спортом. На участке есть ручей и мостик. Площадь основного дома составляет более 4600 квадратных футов (427 квадратных метров). В нем пять спален, четыре ванных комнаты, гардеробная. Здание возвели в 1988 году, изначально оно принадлежало известному американскому бизнесмену, владельцу автотранспортной компании.
В середине августа 2021 года в США выставили на продажу огромный особняк с собственными водопадом и колесом обозрения. Недвижимость в Сент-Луисе площадью около 1,4 тысячи квадратных метров, построенную в 2001 году, предложили приобрести за 20 миллионов долларов.