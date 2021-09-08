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Дом детства гитариста The Beatles выставили на аукцион

В Ливерпуле продадут дом, где вырос соло-гитарист The Beatles Джордж Харрисон
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Фото: Omega Auctions Ltd.

Коттедж в пригороде английского города Ливерпуля, в котором вырос соло-гитарист легендарной группы The Beatles Джордж Харрисон, будет продан на аукционе. Соответствующая запись размещена в каталоге аукционного дома Omega Auctions, занимающегося организацией торгов.

Дом на улице Аптон-стрит оценили в 160-200 тысяч фунтов (16-20 миллионов рублей). Семья Харрисонов заселилась в особняк в 1950-м, когда будущему известному музыканту было шесть лет. Там он провел детство и юность — до 1962 года, а уже в 1963-м вышла первая пластинка The Beatles — Please Please Me («Пожалуйста, порадуй меня»).

Коттедж удален от центра города примерно на 14 километров, в нем расположены три спальни, ванная комната, туалет и столовая с кухней. На заднем дворе разбит небольшой сад. Дом ремонтировали, но в нем осталось несколько предметов обстановки с тех времен, когда в нем жил Харрисон. В частности, сохранились несколько дверей, ванна, раковина и кухонный буфет.

Онлайн-торги по продаже особняка и множества других лотов, связанных с The Beatles, пройдут 28 сентября текущего года.

Двумя неделями ранее стало известно, что музыкант Пол Маккартни готовит к изданию книгу под названием The Lyrics, в которую войдут тексты неизвестных ранее песен группы The Beatles. Произведение будет основано на беседах Маккартни с поэтом Полом Малдуном. Книга охватывает все этапы творчества Маккартни и описывается как «автопортрет в 154 песнях».

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