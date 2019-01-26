Песню Hey Jude группы The Beatles едва не запретили из-за яблока-вагины

Выход песни Hey Jude британской рок-группы The Beatles в 1968 году в США оказался на грани срыва из-за изображения на пластинке яблока, напомнившего дистрибьюторам вагину. Об этом сообщает The Independent.

Конфликт возник между президентом американского звукозаписывающего лейбла Capitol Records Стэном Гортиковым и его коллегами из британского Apple Records. Последние подготовили пластинку с песней Hey Jude к релизу, напечатав на ней разрезанное пополам яблоко — так они изобразили свое лого.

Гортиков в письме главе Apple Records Рону Кассу написал: «Вот вам яркая и неожиданная проблема, чтобы раскрасить будни: я только что получил звонок от одного очень крупного и влиятельного на западе США дистрибьютора. Он начал беседу с вопроса: "Вы, ребят, серьезно? Вы понимаете, что делаете? Вы правда намерены продавать товар под новым лейблом Apple?" Затем он объявил, что новая эмблема — абсолютно порнографическая и изображает вагину». В письме также указывалось, что подобное сходство было замечено многими коллегами дистрибьютора.

Отмечается, что Apple Records настояли на том, чтобы оставить свое лого. В итоге релиз разошелся восемью миллионами копий по всему миру с разрезанным яблоком на пластинке.

В ноябре 2015 года британцы назвали песню Hey Jude «самым любимым в стране хитом The Beatles». Композиция была выпущена на сингле 26 августа 1968 года. Она не была включена ни в один номерной студийный альбом группы.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!