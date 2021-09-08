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Китай предоставит Афганистану помощь на 30 миллионов долларов

МИД Китая: Пекин предоставит Афганистану экстренную помощь на 30 миллионов долларов
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Ван И и Абдул Гани Барадар
Ван И и Абдул Гани Барадар
Фото: Li Ran / Xinhua / Reuters

Власти Китая предоставят Афганистану экстренную помощь на сумму 200 миллионов юаней (около 30 миллионов долларов). Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

Дипломат высказался на онлайн-встрече, в которой участвовали министры иностранных дел Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Он отметил, что помощь будет предоставлена в связи с потребностями афганского народа. По словам главы китайского МИД, Пекин направит Афганистану продукты питания, зимние товары, вакцины и медикаменты.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь указал, что международному сообществу нужно объединить усилия и сделать акцент на достижении практических результатов по урегулированию кризиса в Афганистане. Он выразил сомнение в эффективности проведения встречи стран G7, на которую также пригласили Россию и КНР.

До этого Москва отказалась принимать участие в саммите по Афганистану в формате «Большой семерки». Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что члены G7 демонстрируют несистемный подход и не до конца понимают «чего же они хотят от себя и окружающего мира».

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