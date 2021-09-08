Китай предоставит Афганистану помощь на 30 миллионов долларов

Власти Китая предоставят Афганистану экстренную помощь на сумму 200 миллионов юаней (около 30 миллионов долларов). Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

Дипломат высказался на онлайн-встрече, в которой участвовали министры иностранных дел Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Он отметил, что помощь будет предоставлена в связи с потребностями афганского народа. По словам главы китайского МИД, Пекин направит Афганистану продукты питания, зимние товары, вакцины и медикаменты.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь указал, что международному сообществу нужно объединить усилия и сделать акцент на достижении практических результатов по урегулированию кризиса в Афганистане. Он выразил сомнение в эффективности проведения встречи стран G7, на которую также пригласили Россию и КНР.

До этого Москва отказалась принимать участие в саммите по Афганистану в формате «Большой семерки». Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что члены G7 демонстрируют несистемный подход и не до конца понимают «чего же они хотят от себя и окружающего мира».