Названы российские регионы-лидеры по ипотеке

В России был зафиксирован 36-процентный рост числа сделок по ипотеке за первые семь месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. Регионом-лидером по жилищному кредитованию стала Московская область, где оформили через банки 187,4 тысячи объектов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

На втором месте по числу ипотечных сделок Москва (144,4 тысячи), следом идет Краснодарский край (127 тысяч). «Общее количество жилищных кредитов, зарегистрированных с января по июль 2021 года, составило 2,2 миллиона. В прошлом году показатель был равен 1,6 миллиона», — заметили в Росреестре.

В ведомстве добавили, что интерес к ипотеке среди россиян повышается от месяца к месяцу постепенно. По итогам мая 2021 года количество сделок составило 309 тысяч (на 87 процентов больше, чем в аналогичный период 2020-го), по итогам июня — 319,5 тысячи (на 26 процентов больше), по итогам июля — 332 тысячи (на девять процентов больше).

Показатель по договорам долевого участия (ДДУ) также растет. В июле он достиг 72 тысяч, вырос в сравнении с июнем 2020 года на 22 процента. Больше всего ДДУ заключили жители Московской области (11 тысяч), Москвы (десять тысяч) и Санкт-Петербурга (семь тысяч). Спрос на вторичное жилье в июле 2021 года вырос на десять процентов — число зарегистрированных договоров купли-продажи составило 366 тысяч (годом ранее было еще 333 тысячи). Общее количество сделок на вторичном рынке с января по июль 2021 года выросло до 2,3 миллиона (в соответствующий период 2020 года — 1,7 миллиона).

Ранее специалисты «Дом.РФ» выявили рекордное сокращение числа сделок по льготной ипотеке с начала действия программы в мае 2020 года. На начало сентября банки выдали 1,6 тысячи кредитов на 3,9 миллиарда рублей, в июле-августе показатель составлял 3-4 тысячи кредитов на 8,8-9,5 миллиарда рублей.