США заявили о «запятнанных кровью американцев» талибах афганского правительства

Источник в Пентагоне заявил телеканалу Sky News Arabia, что в новое правительство Афганистана вошли талибы («Талибан», террористическое движение запрещено в России), «запятнанные кровью американцев». Его слова приводит ТАСС.

«Большинство членов правительства являются радикалами и связаны с террористическими организациями, среди них так называемый министр внутренних дел Сараджуддин Хаккани», — подчеркнул представитель военного ведомства.

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Чиновник Пентагона отметил, что Соединенные Штаты хотят стабилизации ситуации в Афганистане, пока все американцы не покинут страну. Он заключил, что США оставляют за собой право преследовать и уничтожать террористов в любом месте, если они представляют угрозу интересам Вашингтона.

Талибы объявили состав правительства 7 сентября сразу после сообщения об установлении контроля над Панджшерским ущельем, где сохранялся центр сопротивления новому режиму. Исполняющим обязанности премьер-министра станет Мохаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем назначен глава политофиса «Талибана» Абдул-Гани Барадар. Главой МИД Афганистана стал представитель руководства талибов Амир-Хан Моттаки. Должность министра обороны занял заместитель лидера «Талибана» Мохаммад Якуб.

