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Мужчина упал в озеро в ботаническом саду и умер от редкой инфекции

Daily Mail: англичанин упал в озеро и умер от заражения некротическим фасциитом
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Фото: страница Southport Botanic Gardens в Facebook

Мужчина упал в озеро в ботаническом саду английского города Саутпорт, графство Мерсисайд, заразился редкой смертоносной инфекцией и умер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

37-летний Бен Смит-Кроллан (Ben Smith-Crallan) упал в озеро и порезал ногу. Через несколько дней он заметил у себя на ноге припухлость. Мужчина решил, что это подагра, и обратился к врачу. Пациенту диагностировали некротический фасциит — смертельно опасную инфекцию, которую вызывают бактерии Streptococcus pyogenes.

Состояние его здоровья стремительно ухудшалось, и вскоре Смита-Кроллана госпитализировали. Врачи ввели его в искусственную кому и ампутировали пораженную ногу. Несмотря на это, позже мужчина скончался от инфекции.

Отец англичанина, Питер Смит-Кроллан (Peter Smith-Crallan), требует, чтобы вокруг озера, куда упал его сын, были установлены перила, а сам водоем оборудовали системой для очистки воды.

Лучший друг умершего, Дэвид Роусторн (David Rawsthorne), организовал благотворительную кампанию и собрал более 10 тысяч фунтов стерлингов (миллиона рублей) на оплату работ по обеспечению безопасности около водоема.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Бат порезала ногу на пробежке по испанскому острову Майорка и впала в кому из-за смертоносной инфекции. Британке потребовался год, чтобы восстановиться и научиться заново ходить.

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