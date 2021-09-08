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Муж и жена сделали коррекцию зрения и не узнали друг друга

Metro: муж и жена из Великобритании не узнали друг друга после коррекции зрения
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Фото: Ivan Samkov / Pexels

70-летние пенсионеры из Великобритании сделали операции по коррекции зрения и не узнали друг друга. Свою историю они рассказали Metro.

Терри и Бренда Смит прожили вместе больше 50 лет, с самой юности. Весной 2021 года, в ходе планового медосмотра, врачи обнаружили, что у обоих пожилых супругов быстро развивается катаракта, и рекомендовали им сделать операцию на глазах.

Первой процедуру прошла Бренда, которая носила очки с 30 лет. Женщина рассказала, что была потрясена, когда посмотрела на мужа без очков. «Я не могла поверить тому, что вижу. Я сказала Терри: "Ты неправильно бреешься". Кроме того, мне пришлось постричь ему брови и прочее», — рассказала женщина.

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Сделав операцию через месяц после жены, Терри тоже был удивлен, что Бренда выглядит совсем не так, как он помнил. «Цвет ее волос стал намного светлее, чем мне казалось», — поделился он впечатлениями.

Британец отказался говорить о других изменениях во внешности жены, чтобы не обидеть ее, однако заметил, что и многие вещи стали совсем другими. «Плащ, который я сам покупал и считал, что он серый, оказался зеленым!» — удивился он.

Пенсионеры рассказали, что коррекция зрения очень изменила их жизнь. Бренда впервые заметила, как сверкают драгоценные камни в ее кольце, а Терри обнаружил, что действительно очень плохо брился. «Я не мог поверить, сколько щетины на моем лице остается после бритья! Очевидно, что я неправильно делал это долгие годы», — отметил он.

Несмотря на неожиданные перемены, муж и жена очень рады, что увидели мир таким, какой он есть на самом деле. Кроме того, теперь они смогли избавиться он множества пар очков, которые хранились у них дома.

Ранее сообщалось, что 59-летняя американка ослепла на 15 лет из-за болезни, а после выздоровления не узнала себя. Она рассказала, что отвыкла смотреть в зеркало и совсем не задумывалась о том, как постарела.

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