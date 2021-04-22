Женщина случайно склеила себе глаз и едва не лишилась зрения

Жительница американского штата Мичиган случайно заклеила себе глаз и едва не лишилась зрения. Об этом сообщает WXYZ-TV.

Вместо глазных капель Ясидра Уильямс (Yacedrah Williams) капнула в глаз клей для ногтей. Это произошло, когда она в полусонном состоянии пыталась извлечь контактные линзы и нашарила в сумке не тот пузырек. В результате ее веки слиплись, и она не могла открыть глаз.

Уильямс в панике разбудила мужа, который вызвал экстренные службы. Женщину доставили в больницу, где медикам удалось поднять ее веки и извлечь контактную линзу. «Мне сказали, что линза спасла мне зрение, — утверждает она. — Они повторяли, что я, вероятно, лишусь ресниц. Это действительно случилось, потому что им пришлось тянуть за них и вывернуть верх века».

В 2010 году сообщалось, что девятый супруг 93-летней актрисы и бывшей королевы красоты Жа Жа Габор принц Фредерик фон Анхальт, которому тогда было 66 лет, по ошибке закапал себе глаза клеем для ногтей. В результате происшествия его веки склеились, и принцу понадобилось хирургическое вмешательство.