Отказавшему в операции на родине немцу удалили опухоль в России

В Новосибирске удалили опухоль мозга немцу, которому отказали в операции на родине

Российские нейрохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске удалили опухоль головного мозга гражданину Германии, которому отказали в ряде клиник у себя на родине, опасаясь сопряженных с операцией рисков, сообщается на сайте учреждения.

Врачи объяснили, что заболевание у 35-летнего мужчины диагностировали на фоне возникших эпилептических приступов. На магнитно-резонансной томографии выявили объемное образование правого полушария головного мозга, расположенного в области прецентральной извилины, где любая операция сопряжена с риском необратимого полного или частичного отказа работы левых руки и ноги. В немецких клиниках, куда ранее обращался мужчина, ему предлагали сочетание лучевой терапии и химиотерапии в качестве альтернативы операции, однако данный вид лечения не избавил бы пациента от эпилептических приступов.

«В поиске второго экспертного медицинского мнения пациент связался со специалистами Центра Мешалкина, обладающими обширным опытом в радикальной хирургии новообразований головного мозга. Ежегодно в нейрохирургическом отделении проходят лечение свыше 150 пациентов данного профиля. Рассмотрев медицинские документы больного и взвесив все риски, врачи пригласили мужчину на хирургическое лечение», — говорится в сообщении.

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Как итог, пациенту с объемным образованием головного мозга провели успешную операцию. Максимально безопасно удалить опухоль без повреждения окружающих тканей стало возможным благодаря компьютерной навигационной системе (нейронавигации) и современным операционным микроскопам.

«Учитывая локализацию опухоли, нужно было прооперировать и удалить ее так, чтобы не повредить функционально значимые структуры головного мозга. Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось благодаря нейрофизиологическому мониторингу в ходе вмешательства, позволяющему контролировать пути, отвечающие за движение в руке и ноге, и удалить опухоль, подойдя к ним на расстоянии нескольких миллиметров», — заявил врач-нейрохирург Сергей Чернов, комментируя успешно проведенную операцию.

Отмечается, что врачи смогли удалить опухоль, избежав при этом неврологических осложнений: функциональность конечностей была сохранена. После операции врачи также получили контроль за эпилептическими приступами, беспокоившими пациента. В дальнейшем мужчине для профилактики рецидива возникновения опухоли, которая оказалась низкой степени злокачественности, потребуется курс лучевой и химиотерапии.

Ранее в Екатеринбурге онкологи и хирурги прооперировали пациента, у которого 15-сантиметровая опухоль стремительно приближалась к сердцу. По словам заведующей отделением Свердловского онкоцентра, россиянину пришлось удалить почти все ребра, чтобы избавить от новообразования.