Россия
 
Последние новости
Несколько этажей жилого дома рухнули при взрыве газа в Подмосковье
Москвичку уличили в захвате подъезда многоэтажки
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом со студентами на Кубани
Популярная российская актриса рассказала о трудностях жизни в Дагестане 
Названы самые выгодные для покупки жилья районы Москвы 
Красота подруги жениха стала причиной его разлада с невестой
Водителям назвали лучшее время для установки зимней резины
Россияне избавятся от рекламы из банков
Число пострадавших после взрыва газа в доме в Подмосковье увеличилось
Экс-президент «Локомотива» раскритиковал игру сборной России на матче с Мальтой
Новости партнеров
Прослушать новость

Отказавшему в операции на родине немцу удалили опухоль в России

В Новосибирске удалили опухоль мозга немцу, которому отказали в операции на родине
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Российские нейрохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске удалили опухоль головного мозга гражданину Германии, которому отказали в ряде клиник у себя на родине, опасаясь сопряженных с операцией рисков, сообщается на сайте учреждения.

Врачи объяснили, что заболевание у 35-летнего мужчины диагностировали на фоне возникших эпилептических приступов. На магнитно-резонансной томографии выявили объемное образование правого полушария головного мозга, расположенного в области прецентральной извилины, где любая операция сопряжена с риском необратимого полного или частичного отказа работы левых руки и ноги. В немецких клиниках, куда ранее обращался мужчина, ему предлагали сочетание лучевой терапии и химиотерапии в качестве альтернативы операции, однако данный вид лечения не избавил бы пациента от эпилептических приступов.

«В поиске второго экспертного медицинского мнения пациент связался со специалистами Центра Мешалкина, обладающими обширным опытом в радикальной хирургии новообразований головного мозга. Ежегодно в нейрохирургическом отделении проходят лечение свыше 150 пациентов данного профиля. Рассмотрев медицинские документы больного и взвесив все риски, врачи пригласили мужчину на хирургическое лечение», — говорится в сообщении.

Как итог, пациенту с объемным образованием головного мозга провели успешную операцию. Максимально безопасно удалить опухоль без повреждения окружающих тканей стало возможным благодаря компьютерной навигационной системе (нейронавигации) и современным операционным микроскопам.

«Учитывая локализацию опухоли, нужно было прооперировать и удалить ее так, чтобы не повредить функционально значимые структуры головного мозга. Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось благодаря нейрофизиологическому мониторингу в ходе вмешательства, позволяющему контролировать пути, отвечающие за движение в руке и ноге, и удалить опухоль, подойдя к ним на расстоянии нескольких миллиметров», — заявил врач-нейрохирург Сергей Чернов, комментируя успешно проведенную операцию.

Отмечается, что врачи смогли удалить опухоль, избежав при этом неврологических осложнений: функциональность конечностей была сохранена. После операции врачи также получили контроль за эпилептическими приступами, беспокоившими пациента. В дальнейшем мужчине для профилактики рецидива возникновения опухоли, которая оказалась низкой степени злокачественности, потребуется курс лучевой и химиотерапии.

Ранее в Екатеринбурге онкологи и хирурги прооперировали пациента, у которого 15-сантиметровая опухоль стремительно приближалась к сердцу. По словам заведующей отделением Свердловского онкоцентра, россиянину пришлось удалить почти все ребра, чтобы избавить от новообразования.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Выявлен механизм роста раковой опухоли мозга
Пеле перенес операцию по удалению опухоли
Российские врачи спасли мужчину с достигшей размера мяча опухолью