Россия предложила Швейцарии заново договориться о налогах

Министерство финансов России передало Швейцарии предложения по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения, сказал замглавы ведомства Алексей Сазанов, пишет «Интерфакс».

«Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения», — заявил замглавы Минфина, уточнив, что обсуждение предложений по новым договоренностям намечено на октябрь.

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В мае Сазанов говорил, что министерство предложит Гонконгу, Швейцарии и Сингапуру пересмотреть налоговые соглашения, как ранее это было сделано в отношении Кипра, Мальты, Люксембурга и Нидерландов. Речь идет о трех последних ключевых юрисдикциях, которые должны поделиться налогами с Россией.

Годом ранее президент страны Владимир Путин предложил обложить налогом в размере 15 процентов дивиденды и проценты, которые переводятся за рубеж. Также глава предупредил, что если другие страны не согласятся с предложением, то Россия в одностороннем порядке выйдет из соглашений об избежании двойного налогообложения. Договориться по поводу пересмотра не удалось с Нидерландами, соглашение было денонсировано.