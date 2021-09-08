Россия предложила Швейцарии заново договориться о налогах

Министерство финансов России передало Швейцарии предложения по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения, сказал замглавы ведомства Алексей Сазанов, пишет «Интерфакс».
«Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения», — заявил замглавы Минфина, уточнив, что обсуждение предложений по новым договоренностям намечено на октябрь.
В мае Сазанов говорил, что министерство предложит Гонконгу, Швейцарии и Сингапуру пересмотреть налоговые соглашения, как ранее это было сделано в отношении Кипра, Мальты, Люксембурга и Нидерландов. Речь идет о трех последних ключевых юрисдикциях, которые должны поделиться налогами с Россией.
Годом ранее президент страны Владимир Путин предложил обложить налогом в размере 15 процентов дивиденды и проценты, которые переводятся за рубеж. Также глава предупредил, что если другие страны не согласятся с предложением, то Россия в одностороннем порядке выйдет из соглашений об избежании двойного налогообложения. Договориться по поводу пересмотра не удалось с Нидерландами, соглашение было денонсировано.