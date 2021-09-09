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Дядю Асада приговорили к четырем годам тюрьмы во Франции

AFP: дядю Башара Асада обвинили в мошенничестве и приговорили к четырем годам тюрьмы
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Рифат Асад
Рифат Асад
Фото: Michel Euler / AP

Суд во Франции оставил в силе приговор, вынесенный бывшему вице-президенту Сирии Рифату Асаду, который приходится дядей нынешнему лидеру страны Башару Асаду. Об этом сообщает издание France News Live со ссылкой на AFP.

Асада признали виновным в мошенничестве, отмывании денег и финансовых махинациях. Его также обвинили в незаконном использовании государственных финансовых ресурсов Сирии с момента побега из страны в 1980-х годах и до 2016-го. Политика приговорили к четырем годам тюрьмы.

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Защита Асада пыталась оспорить приговор, который вынесли еще в 2020-м году, однако Апелляционный суд Парижа оставил обвинения в силе.

Дело в отношении Рифата Асада начали рассматривать в декабре 2019 года. Тогда говорилось, что дядя сирийского лидера пытался создать «империю в сфере недвижимости». Парижская прокуратура начала расследование в отношении него еще в 2013 году. Тогда антикоррупционные организации Sherpa и Transparency International заявили, что Асад стал во Франции необыкновенно богатым.

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