Президент Сирии Башар Асад в 2015 году просил передать личное послание российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом в интервью REGNUM рассказал председатель Императорского Православного Палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

Степашин вспомнил о том, как шесть лет назад отправился в Сирию, чтобы встретиться с Асадом и передать ему письмо от Путина. При этом на встрече сирийский президент сравнил себя с бывшим главой Украины Виктором Януковичем и попросил передать Путину свои слова.

«Пусть не переживает, я не Янукович, никуда не сбегу», — пообещал Асад. Как отметил Степашин, эти слова стали «серьезным аргументом» в глазах российского президента.

В мае Путин поздравил Асада с победой на президентских выборах и пообещал, что Москва продолжит оказывать Дамаску поддержку. Российский президент отметил высокий политический авторитет сирийского лидера и доверие сограждан к политике Асада.

Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. В его отношении на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.