Дядя Асада пойдет под суд во Франции

Во Франции начали рассматривать дело в отношении дяди сирийского президента Башара Асада. Мужчину обвиняют в отмывании государственных средств, пишет ТАСС.

Отмечается, что Рифат Асад пытался создать «империю в сфере недвижимости». Дата первого заседания суда не уточняется. Сам Асад не сможет присутствовать на слушаниях по состоянию здоровья.

Ранее Euronews сообщал, что Национальная судебная коллегия Испании также решила привлечь к ответственности Рифата и еще некоторых членов его семьи. Утверждается, что они принадлежат к преступной организации, незаконно владеющей активами более чем на 600 миллионов евро.

Парижская прокуратура начала расследование в отношении него еще в 2013 году. Тогда антикоррупционные организации Sherpa и Transparency International заявили, что Асад успел обзавестись во Франции «необыкновенным богатством».

Рифат — родной брат бывшего президента Сирии Хафеза Асада. За пределами страны — в основном, во Франции и Испании — он живет с 1986 года, перед этим он предпринял неудачную попытку захватить власть на родине. После изгнания он до 1998 года формально сохранял за собой пост вице-президента, но затем его сторонников подвергли репрессиям. Сыновья Рифата Асада выступают как активные критики действующих властей Сирии.

В середине ноября сообщалось, что Россия помогает сирийским властям обходить западные санкции. Башару Асаду и его семье и друзьям помогали выводить активы из Дамаска. Одно из доказательств — сделки с недвижимостью.

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