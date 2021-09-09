Россиянам рассказали о подходящих банковских картах для поездок за границу

Райффайзенбанк: для поездок за границу лучше иметь несколько карт разных платежных систем

Руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев рассказал агентству «Прайм», с какой банковской картой лучше поехать за границу.

Эксперт отметил, что выбор платежного инструмента зависит от бюджета путешествия и пункта назначения. По его словам, для поездок в Европу и США подойдут карты и Visa, и Mastercard. При этом в некоторых странах Латинской Америки сложно расплатиться Mastercard. В связи с этим Матвеев рекомендовал россиянам иметь несколько карт разных платежных систем.

Также он посоветовал открыть валютную карту. Это позволит избежать дополнительных трат при конвертации и скачках курса. Кроме того, эксперт обратил внимание на travel-карты, которые имеются в ряде банков. С их помощью можно получать баллы за покупку, которые затем можно потратить на приобретение авиабилетов, бронирование отелей и другие сервисы от партнеров банка. Также по таким картам доступны бесплатные снятия в банкоматах по всему миру, подчеркнул Матвеев. Подобные туристические бонусы также доступны премиальным и, как правило, зарплатным клиентам банка.

Ранее в августе россиянам дали советы по хранению денег во время путешествия. Туристам порекомендовали разделить средства на две части — большую сумму следует держать на банковской карте, меньшую — в виде наличных для карманных расходов.