Опубликованы снимки вторжения войск нацистской Германии в СССР

Фотограф Антон Бондарь опубликовал снимки, сделанные в период вторжения войск нацистской Германии в СССР. Уникальный фотоархив, собранный немецким танкистом, был приобретен на аукционе в Германии. Фотографии демонстрируют быт немецких солдат и жителей оккупированных территорий.

Бондарь приобрел три рулона негативов, потребовавших длительной реставрации. Опубликованные снимки сделаны неизвестным солдатом, служившим в 7-й танковой дивизии вермахта.

Все фотографии охватывают период лета 1941 года, когда немецкие войска вторглись на территорию СССР. Немецкий танкист зафиксировал продвижение своего подразделения по территории Белоруссии.

На снимках запечатлен быт солдат на оккупированной территории — чтение, написание писем, отдых. Часть фотографий посвящена местным жителям. Судя по ракурсам, эти фотографии были призваны сравнить реальность с представлениями пропаганды о жителях СССР.

После занятия Вильнюса 7-я танковая дивизия в составе 39-го мотокорпуса 3-й танковой группы генерала Германа Гота начала наступление в направлении Минск — Борисов. 26 июня подразделение заняло город Смолевичи, где продвижение остановил контрудар 100-й стрелковой дивизии Красной армии.

До августа 7-я танковая дивизия продолжала продвижение по оккупированной территории. Это подразделение использовали для контрудара по советским войскам, наступавшим в ходе Духовщинской операции. По различным данным, в этот период немецкие войска потеряли от 30 до 80 танков.