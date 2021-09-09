Байден продлил режим ЧП в США

Джо Байден продлил на год режим ЧП в США, введенный после терактов 11 сентября 2001 года

Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения в стране, введенный после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно заявлению американского лидера, необходимость продления режима ЧП связана с «сохраняющейся непосредственной угрозой новых нападений на США».

Ранее Байден подписал указ о рассекречивании отдельных материалов расследования, которые имеют отношение к терактам, произошедшим 11 сентября 2001 года. Это было одним из предвыборных обещаний президента.

11 сентября 2001 года в США произошла серия терактов. Тогда террористы направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Ответственность за произошедшее взяли на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) и ее лидер Усама бен Ладен, который укрывался в Афганистане. Американский спецназ обнаружил и убил его в мае 2011 года.