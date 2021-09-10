Оператор «Северного потока-2» показал фотографии с завершения укладки труб

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», выложила фотоотчет завершения укладки труб второй нитки проекта. Ссылка на фотохостинг опубликована в сообщении на сайте компании.

На одной из фотографий видно, как уже сваренные и соединенные трубы опускают на дно Балтийского моря. Последний этап строительства заключался в объединении секций, идущих от берега Германии и из вод Дании.

Об окончании работ утром 10 сентября в 8:45 объявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. В понедельник, 6 сентября, Nord Stream 2 AG сообщал о сварке последней трубы.

Перед началом поставок газа на обеих нитках должны пройти пуско-наладочные работы, кроме того, их должны сертифицировать. Сроки завершения этих процедур неизвестны, однако агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждает, что прокачка может начаться уже 1 октября.

Тем не менее глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает такой срок малореальным из-за трудностей с получением сертификатов. Немецкий депутат подчеркнул, что хотел бы увидеть начало работы «Северного потока-2» как можно скорее, но полагает, что документы будут готовы лишь через несколько недель или даже месяцев, так что более реально ожидать запуск к концу года.

Главной проблемой газопровода остается отказ европейского регулятора вывести его из-под действия обновленной газовой директивы, которая подразумевает ограничение объема поставок в два раза. Тем не менее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко не исключает, что на фоне резкого роста цен на природный газ и нехватки его в европейских газохранилищах ЕС отменит ограничение, чего и добивается «Газпром».