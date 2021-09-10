Олимпийский чемпион Токио станет профессиональным рестлером

WWE подписал контракт с Гэйблом Стивсоном из олимпийской сборной США по вольной борьбе

World Wrestling Entertainment (WWE) подписал соглашение с американским борцом вольного стиля Гэйблом Стивсоном. Об этом сообщает TalkSPORT.

Контракт позволит 21-летнему Стивсону закончить обучение в колледже и защитить титул чемпиона Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по борьбе. WWE оборудует специальный тренировочный зал для американца.

Олимпийский чемпион Токио принял решение стать профессиональным рестлером, несмотря на интерес со стороны представителей смешанных единоборств (MMA). В частности, о желании подписать контракт с тяжеловесом заявил глава Bellator Скотт Кокер. Дэйна Уайт, возглавляющий Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), говорил о готовности встретиться с Стивсоном. По словам последнего, промоутер так и не связался с ним.

Стивсон завоевал золотую медаль в категории до 125 килограммов на Олимпиаде в Токио. В финальной схватке он оказался сильнее грузина Гено Петриашвили.