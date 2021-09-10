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В МИД рассказали о «безопасной гавани» для террористов в Средней Азии

Замглавы МИД Сергей Рябков: в странах Средней Азии может образоваться «гавань» террористов
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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

«Безопасная гавань» для укрытия террористов может образоваться в странах Средней Азии в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

Дипломат опасается, что это может произойти безотносительно действий «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в РФ) и его поддержки или давления на террористическое подполье. «Может произойти консолидация этого террористического подполья или полуподполья, уже включая и территорию центральноазиатских государств», — заключил Рябков.

В бывших советских республиках — Узбекистане, Туркмении и Таджикистане — по-разному реагируют на происходящее в Афганистане. Так, власти Узбекистана и Туркмении уже начали диалог с талибами. При этом таджикские власти не признают новое правительство.

Страны Средней Азии опасаются, что из-за нестабильной ситуации в Афганистане на их территории сформируется террористическое подполье. В частности, есть опасность формирования ячеек «Исламского государства» (ИГ) и «Аль-Каиды», а также «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского движения Узбекистана» (все запрещены в России).

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