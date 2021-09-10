Российский журналист кинул кепку в соведущего из-за спора о футболе

Спортивный журналист и комментатор Александр Шмурнов кинул кепку в соведущего программы «Андронов vs Шмурнов», выходящей на YouTube, Алексея Андронова из-за спора о футболе. Инцидент попал на видео, его публикует YouTube-канал «Рейтинг Букмекеров».

Скандал произошел во время записи нового выпуска программы. Андронов, по данным канала, сравнил футбольные сборные России и Швеции, чем вывел из себя Шмурнова — тот кинул в соведущего кепку, снял петличный микрофон и сказал: «Леш, на самом деле это последняя передача».

Далее Шмурнов заявил, что Андронов его достал, и назвал оппонента дебилом. «Потому что дело не в этом. Дело в том, что у нас все воруют, а не в том, что у нас "весна-осень" (система, по которой проходит футбольный сезон — прим. "Ленты.ру"). Я не сяду и больше с тобой работать не буду. Это последняя передача. Твоя "весна-осень" идет полным макаром на хер. (...) Ты ни одного моего аргумента не слушаешь, как идиот. Пошел на *** (фиг)».

Ранее, в 2020 году, сообщалось о скандале между спортивным комментатором Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьевым. Конфликт начался с того, что Соловьев назвал Уткина психически больным человеком за возмущение действиями российских властей в период пандемии COVID-19. Словесная перепалка продолжилась в Twitter, где оппоненты обменялись постами с критикой друг друга.