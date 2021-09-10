Сборная России отреагировала на завершение Гусом Хиддинком карьеры

Сборная России — завершившему карьеру Гусу Хиддинку: спасибо за все, волшебник

Сборная России по футболу в Twitter отреагировала на завершение карьеры нидерландским тренером Гусом Хиддинком.

Пресс-служба опубликовала два фото времен работы специалиста в национальной команде. «Спасибо за все, волшебник», — написали представители сборной страны.

74-летний Хиддинк объявил об окончании карьеры 9 сентября. Он заверил, что не вернется в спорт.

Последним местом работы голландца стала сборная Кюрасао. Он возглавил команду в сентябре 2020 года, подписав контракт на два года.

Хиддинк руководил сборной России с 2006 по 2010 год. При нем россияне завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы-2008. Тогда ведомые голландцем российские футболисты в 1/4 финала обыграли сборную Нидерландов (3:1). В полуфинале сборная России уступила будущим чемпионам — испанцам — со счетом 0:3.