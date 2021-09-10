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Стройку российской школы возобновят после видео с пьяным сторожем

Подрядчик возобновит стройку школы-сада в Приморском крае после видео с пьяным сторожем
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Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Подрядчик возобновит стройку школы-сада в Приморском крае после того, как во время проверки губернатора Олега Кожемяко встретил пьяный сторож. Об этом РИА Новости заявил глава компании Николай Воронов.

Директор пояснил, что строительством объекта занимался субподрядчик, который «очень сильно подвел», из-за чего сроки сдачи школы сильно сдвинулись. Воронов пообещал, что его компания продолжит работы самостоятельно, усилит на объекте численность рабочих и техники, чтобы «наращивать объемы по выполнению обязательств». Он добавил, что параллельно компания устраняет неполадки, которые остались после субподрядчика. Сдать школу планируют в декабре.

Ранее пьяный сторож встретил губернатора Приморского края Олега Кожемяко на стройке школы-сада в поселке Волчанец, сообщив, что «строители на месте, работают», а потом не смог устоять на ногах и упал. Инцидент попал на видео. При этом российский губернатор не увидел на стройке ни людей, ни работы. Он рассказал, что власти решили расторгнуть договор с генподрядчиком.

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