Сторож российского детсада прогнал буйного родителя бензопилой

В Челябинске сторож детского сада ранил бензопилой пьяного мужчину, который в выходной потребовал отдать ему его ребенка и устроил драку. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

Днем 28 июля патруль Росгвардии увидел на улице Мамина мужчину с окровавленной рукой. На вопрос, где он поранился, мужчина объяснил, что на него напал сторож детского сада с бензопилой. 58-летнего сторожа задержали, он подтвердил, что ранил мужчину.

По словам сторожа, 26-летний пьяный мужчина пришел на территорию детского сада и потребовал отдать ребенка. На возражения о том, что в воскресенье детей в саду нет, мужчина ударил сторожа кулаком в лицо, после чего тот взял бензопилу и решил его прогнать. Сторожа передали полицейским, а ударившего его мужчину отправили в больницу.

Ранее житель Коми забрал из детского сада чужую дочь и осознал свою ошибку только дома. Заведующая детским садом обратилась в полицию, однако мужчина сам привез девочку обратно. Он был трезв, претензий со стороны правоохранительных органов к нему не было.

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