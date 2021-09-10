Шереметьево изменило схемы взлета и посадки самолетов

Аэропорт Шереметьево с 9 сентября изменил схемы взлета и посадки самолетов. Гавань пошла на эту меру после того, как москвичи и жители Подмосковья начали жаловаться на «бесконечный адский авиашум», пишет «Коммерсантъ». Граждане направляли соответствующие обращения в Росавиацию, Роспотребнадзор, Госдуму и президенту Владимиру Путину.

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Жалобщики уже назвали это решение аэропорта «победой здравого смысла», отмечает издание. При этом в Росавиации сообщили, что изменение схем посадки напрямую не связано с массовыми обращениями граждан. В ведомстве заявили, что корректив захотели «пользователи воздушного пространства, то есть авиакомпании».

Представители инициативной группы возмущенных граждан в свою очередь отметили, что они уже не надеялись на успех протеста. Однако Минтранс и Росавиация прислали им письмо, где сообщалось о решении изменить маршруты в Шереметьево с 9 сентября. Один из жителей деревни Юрлово около аэропорта рассказал изданию, что уже в четверг «жить стало намного легче».

О том, что жители подмосковных городов — Красногорска, Солнечногорска — и московского района Митино ополчились против самолетов, летающих над их домами, «Коммерсантъ» писал в минувшем июле. Они жаловались на шум, из-за которого не могут спать, панические атаки, гипертонию, нервные расстройства и непрекращающийся стресс. Издание также получило жалобы на шум от жителей районов, расположенных вблизи аэропорта Внуково. В соцсетях на низко летающие самолеты стали жаловаться и обитатели окрестностей аэропорта Домодедово.