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Россия приготовилась наладить диалог с США в антитеррористической сфере

Посол России Антонов: страна готова восстановить диалог с США в антитеррористической сфере
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская сторона готова реанимировать диалог с США в сфере антитеррора, который осуществлялся в 2018-2019 годах. Об этом написал посол России в США Анатолий Антонов на странице российской дипмиссии в Facebook. Пост посвящен 20-летней годовщине терактов 11 сентября 2001 года.

«Российская сторона готова реанимировать работу указанного формата. Это наш естественный приоритет. Мы должны отбросить все противоречия и споры и сотрудничать во благо безопасности и благополучия не только наших государств, но и всего человечества. Статус постоянных членов Совета Безопасности ООН к тому обязывает», — заявил Антонов.

По его словам, в истории русско-американских отношений есть много случаев, когда сотрудничество в антитеррористической сфере помогало предотвратить крупные атаки. Он привел в пример две планируемые террористические атаки в 2017 и 2019 года в Санкт-Петербурге, о которых сообщили американские спецслужбы — теракты были предотвращены.

Ранее Антонов призвал удвоить усилия по избавлению мира от «заразы» терроризма. Так он прокомментировал гибель американских военнослужащих во время взрывов в Кабуле. Посол России в США выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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