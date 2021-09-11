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Японский путешественник рассказал о поразивших его в России вещах

Японский путешественник Макото Сина: больше всего в России удивляет сибирский мороз
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Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Японский писатель Макото Сина повторил маршрут путешественника Кодаю Дайкокуя, первого японца, посетившего Россию, и рассказал о поразивших его вещах. По его словам, больше всего в России удивляет сибирский мороз. О впечатлениях японца рассказала Yahoo News Japan.

«Я так же, как и команда Дайкокуя, боролся с обморожениями, путешествуя на конных санях по тундре, где температура была минус 50 градусов, японские путешественники даже не могли себе такого представить», — рассказал Сиина.

Его удивило, что на сильном морозе смертельно опасно пить воду и можно получить обморожение тканей лица, если не закутываться как следует. Он также обратил внимание на то, что любая лошадь в такой холод становится белой: это замерзает пот, который выделяет их кожа от движения.

Ранее в сентябре стало известно о том, кто из иностранцев чаще других навещает Россию. Чаще всего туристы приезжают из стран Персидского залива, Германии и Франции.

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