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Названа причина взрыва газа под Ельцом

Прокуратура: причиной взрыва газа в доме под Ельцом стала неисправность оборудования
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Фото: ГУ МЧС России по Липецкой области

Причиной взрыва газа в жилом доме под Ельцом стала неисправность газового оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру. На данный момент известно о трех погибших и шестерых пострадавших в результате аварии.

«Предположительно, причиной взрыва является неисправность газового оборудования. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение», — назвал причину прокурор Елецкого района Липецкой области Станислав Живалов.

О взрыве на улице Школьной в поселке Солидарность под Ельцом стало известно в ночь на 11 сентября. На момент аварии в доме находилось, по предварительным данным, 25 человек. Один из подъездов дома был разрушен в результате взрыва.

Место аварии попало на видео. На кадрах заметно, как спасатели расчищают завалы. Операция началась еще ночью, поэтому сотрудники МЧС трудились с фонариками.

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