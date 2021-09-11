Женщина и ребенок погибли при взрыве газа под Ельцом

Женщина и ребенок погибли при взрыве газа в двухэтажном доме в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Информация о происшествии в доме №24 по улице Школьная поступила спасателям в 0.52 субботы по московскому времени. В результате взрыва не произошло пожара, но частично обрушилась стена одного из двух подъездов. Сообщалось, что под завалами могут находиться до пяти человек.
Под завалами нашли тело женщины, потом обнаружили ребенка. По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них несовершеннолетний, пятеро из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Ранее было опубликовано видео с места взрыва. Поисково-спасательная операция продолжалась в свете фонарей, сотрудники МЧС искали жильцов рухнувшей двухэтажки.
Причины взрыва
Среди причин отмечается утечка газа, передает «Интерфакс». Также рассматриваются и другие версии, такие как детонация газового баллона и халатность проживающих.
На месте работали 15 человек и четыре единицы техники. Информация о пострадавших и количество эвакуированных жильцов пока уточняется, отмечается, что в доме прописаны 47 человек в 16 квартирах, но не все там проживают. Как сообщила местная администрация, здания 1970 года постройки не было аварийным.
В панельном доме рухнули несущие конструкции, находиться там опасно. Один подъезд оказался разрушенным полностью, второй поврежден, восстановить жилье не представляется возможным.
Происшествие в Ельце — это уже пятый взрыв в жилых домах с 8 сентября. Первый произошел в подмосковном Ногинске, погибли семь человек, еще 20 пострадали. Еще один — в Екатеринбурге, там известно об одном пострадавшем.
Третий — в поселке Красногорский республики Марий Эл 9 сентября. Пострадали два человека. Мужчина получил ожог лица, женщина — рук. Их госпитализировали. Четвертый — в Магнитогорске, там скончалась 59-летняя женщина. Авария могла произойти по вине одного из жильцов дома.
По версии следствия, из-за зажженной в соседней комнате сигареты воспламенился газ, что привело к взрыву. На данный момент 26-летний мужчина, пронесший газовое оборудование домой, подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).