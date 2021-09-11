Женщина и ребенок погибли при взрыве газа под Ельцом

Женщина и ребенок погибли при взрыве газа в двухэтажном доме в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Информация о происшествии в доме №24 по улице Школьная поступила спасателям в 0.52 субботы по московскому времени. В результате взрыва не произошло пожара, но частично обрушилась стена одного из двух подъездов. Сообщалось, что под завалами могут находиться до пяти человек.

2 человека, женщина и ребенок, погибли при взрыве газа в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области

Под завалами нашли тело женщины, потом обнаружили ребенка. По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них несовершеннолетний, пятеро из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее было опубликовано видео с места взрыва. Поисково-спасательная операция продолжалась в свете фонарей, сотрудники МЧС искали жильцов рухнувшей двухэтажки.

Двоих вытащили из-под завалов, передали в больницу. Четыре человека обратились за медицинской помощью сами, были тоже госпитализированы. Дом двухподъездный, двухэтажный. Один подъезд разрушен. Площадь разрушения уточняется Представитель ГУ МЧС по Липецкой области Фото: EMERCOM of Russia/ Globallookpress.com

Причины взрыва

Среди причин отмечается утечка газа, передает «Интерфакс». Также рассматриваются и другие версии, такие как детонация газового баллона и халатность проживающих.

Рассматриваются различные версии произошедшего. Среди них основная — утечка газа в одной из квартир из-за неисправности газового оборудования, либо халатности при обращении с ним Источник в экстренных службах Фото: Соцсети

На месте работали 15 человек и четыре единицы техники. Информация о пострадавших и количество эвакуированных жильцов пока уточняется, отмечается, что в доме прописаны 47 человек в 16 квартирах, но не все там проживают. Как сообщила местная администрация, здания 1970 года постройки не было аварийным.

В панельном доме рухнули несущие конструкции, находиться там опасно. Один подъезд оказался разрушенным полностью, второй поврежден, восстановить жилье не представляется возможным.

Происшествие в Ельце — это уже пятый взрыв в жилых домах с 8 сентября. Первый произошел в подмосковном Ногинске, погибли семь человек, еще 20 пострадали. Еще один — в Екатеринбурге, там известно об одном пострадавшем.

Третий — в поселке Красногорский республики Марий Эл 9 сентября. Пострадали два человека. Мужчина получил ожог лица, женщина — рук. Их госпитализировали. Четвертый — в Магнитогорске, там скончалась 59-летняя женщина. Авария могла произойти по вине одного из жильцов дома.

По версии следствия, из-за зажженной в соседней комнате сигареты воспламенился газ, что привело к взрыву. На данный момент 26-летний мужчина, пронесший газовое оборудование домой, подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

