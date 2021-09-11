В Windows добавили новую корзину

Инженеры Microsoft обновили фирменное приложение «Корзина» в Windows 11. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Нововведение обнаружили в сборке Windows 11 Build 22454, вышедшее для участников программы бета-тестирования Microsoft. Пользователи заметили, что специалисты компании добавили в операционную систему обновленную программу «Корзина», необходимую для удаления документов. Приложение получило новое контекстное меню.

Журналисты отметили, что раньше по нажатию на иконку «Корзины» правой кнопкой мыши появлялось контекстное меню, где присутствовали параметры, «которыми потребители никогда не пользовались». Для удаления файлов приходилось делать несколько лишних нажатий. «Меню было длинным, что нередко становилось причиной проблем с производительностью, поскольку оно является частью процесса Explorer.exe», — подчеркнули специалисты.

В обновленной «Корзине» контекстное меню состоит из двух основных элементов — «Открыть программу» и «Очистить корзину». Также есть кнопка, по нажатию на которую программа закрепляется в меню «Пуск», и опция «Расширенные настройки».

Также в обновлении Build 22454 были исправлены ошибки «Защитника Windows», панели задач, баг, связанный с настройками звука, и прочие проблемы ОС.

Microsoft начнет загружать Windows 11 на компьютеры пользователей с 5 октября. Обновление системы будет бесплатным.