В Польше по запросу Минска был задержан гражданин Белоруссии, получивший гуманитарную визу

В Польше по требованию Минска задержали гражданина Белоруссии Макара Малаховского, который осенью 2020 года получил гуманитарную визу из-за политических преследований. Об этом в своем Facebook сообщает глава «Белорусского дома в Варшаве» Алесь Зарембюк.

Материалы по теме «Лукашенко не ожидал такой реакции общества» Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий «ОМОН зверствовал» Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны

По его словам, польские силовики пришли в квартиру белоруса в городе Пясечнов 12 сентября и увезли его в отделение на основании запроса Генеральной прокуратуры Белоруссии. Ожидается, что в дальнейшем его экстрадируют на родину для проведения судебного расследования.

Ранее отбывающий наказание за причастность к массовым протестам после президентских выборов блогер и администратор Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик направил письмо Папе Римскому Франциску с просьбой о помощи. Он попросил главу католической церкви «призвать остановиться этих страшных людей», которые своими политическими репрессиями сломали сотни жизней людей, несогласных с властью президента страны Александра Лукашенко.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, тогда победу в очередной раз одержал Александр Лукашенко. Акции подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.

Лукашенко счел демонстрации попыткой государственного переворота и обвинил западные страны в его организации. Евросоюз и США ответили на это экономическими санкциями в адрес белорусского режима. Большинство оппозиционеров были вынуждены покинуть страну.