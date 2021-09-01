Белорусский политзаключенный попросил помощи у Папы Римского

В Белоруссии отбывающий наказание за причастность к массовым протестам после президентских выборов блогер и администратор Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик направил письмо Папе Римскому Франциску с просьбой о помощи. Об этом сообщила его супруга Дарья Telegram-каналу «Беларусь сейчас».

По ее словам, Лосик попросил главу католической церкви «призвать остановиться этих страшных людей», которые своими политическими репрессиями сломали сотни жизней людей, несогласных с властью президента страны Александра Лукашенко. Супруга политического заключенного добавила, что ее муж верит в то, что «бессмысленной жестокости» белорусских властей наступит конец, и все несправедливо арестованные белорусы вернутся к нормальной жизни.

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«Я не прошу вступиться за меня перед кем-то, но я прошу вступиться за добро, за правду, за справедливость, за сотни и тысячи белорусов, которые отчаялись в таком же положении, как и я, а многие даже хуже», — привела Дарья отрывок из письма Лосика к Папе.

Игорь Лосик был задержан 25 июня 2020 года. Против него возбудили уголовное дело по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Жена блогера утверждала, что ему «сознательно создают нечеловеческие условия» под арестом. Позднее в знак протеста он объявлял голодовку.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.